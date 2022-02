Napoli, quanti record: ora insegue il Milan in altre due classifiche

In campionato è a due punti dal Milan, nuova capolista in serie A dopo i risultati del weekend, ma il Napoli è primo in altre due classifiche dove potrebbe superare i "record" dei rossoneri della scorsa stagione. La prima riguarda la classifica dei rigori: quello esgnato da Insigne sabato ad Handanovic al Maradona è il decimo concesso agli azzurri in Serie A. Nessuno, nei maggiori campionati europei, è arrivato in doppia cifra prima della squadra di Spalletti. Mentre il capitano del Napoli è il calciatore che si è presentato più volte sul dischetto, ben nove, Inter (9), Fiorentina (8) e Milan (8) completano il podio.

Siamo comunque lontani dal record stabilito dal Milan nella scorsa stagione, con 20 tiri dagli undici metri. Nella scorsa stagione di Serie A fu ancora il Milan a colpire più legni di tutti: ben 24. Ora è il Napoli a comandare in questa graduatoria: con quello di Zielinski all'Inter sono 16 i legni complessivi.