Napoli pronto alla festa Scudetto, ma arriva il divieto del sindaco

28/04/2023 20:48

Tutto pronto per la potenziale festa Scudetto del Napoli, in procinto di mettere le mani sull'ambito trionfo già domenica, data in cui è stato spostato il match contro la Salernitana al Maradona previsto alle ore 15, e se contestualmente ad un eventuale successo partenopeo nel derby campano la Lazio, impegnata in casa dell'Inter alle ore 12:30, non conquisterà la vittoria contro i nerazzurri.

Ma intanto ci si prepara, anche con misure necessariamente drastiche come quella intrapresa dal sindaco Gaetano Manfredi tramite un'ordinanza odierna, che vieta per il fine settimana sia bevande in bottiglia o in lattina che fuochi d'artificio. Questo il testo completo: