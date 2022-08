Napoli, Politano garantisce: Faremo tantissimi gol quest'anno

30/08/2022 12:26

"Non so se giocherò titolare, Spalletti non ce l'ha comunicato ma ci sono tante partite ravvicinate e c'è bisogno di tutti". Matteo Politano non pensava di far parte di quei tutti questa estate, quando ha chiesto la cessione con il suo agente che aveva anche accusato esplicitamente Spalletti di utilizzarlo poco e male ma è tutto rientrato. L'esterno è ancora un protagonista di questo Napoli, anche se finora è entrato sempre nel secondo tempo (con un gol all'attivo, a Verona) e a Radio Kiss Kiss, dopo aver commentato il girone di Champions ("girone difficile ma ce la possiamo giocare, ci sono però prima Lecce e Lazio, poi penseremo alla Champions") dice: "Sapevamo che saremmo partiti bene, abbiamo lavorato bene in ritiro e sono sicuro che faremo un grande campionato. La fase difensiva è importante perché davanti sappiamo che possiamo fare sempre gol. Abbiamo davanti giocatori da grandi numeri e col nostro calcio offensivo abbiamo le qualità per far male. I nuovi si stanno inserendo alla grande e stanno imparando i nostri schemi. Le voci di mercato? Siamo abituati".

Domani c'è il Lecce: "Sarà importante sbloccarla subito, loro verranno a difendersi bassi ma speriamo di fare gol il prima possibile".