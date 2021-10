Napoli piange lo scopritore di Cannavaro e Ferrara

10/10/2021 13:46

Lutto nel mondo del calcio italiano e in particolare per la città di Napoli che perde un maestro del pallone. E' morto Riccardo De Lella, uno dei grandi allenatori del settore giovanile del Napoli. Scoprì Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro ma anche tantissimi altri talenti come Baiano. Vinse nel 1984 lo scudetto Allievi alla guida degli azzurri nel giorno in cui Ferlaino chiuse l'accordo con il Barcellona per l'acquisto di Diego Armando Maradona. Ha passato una vita nel calcio ed è stato fondamentale per tanti talenti napoletani.