Napoli, orgoglio De Laurentiis: il mio Napoli migliore

12/11/2022 21:13

Al termine di una prima parte di stagione da protagonista assoluto, il Napoli arriva alla sosta Mondiale con in tasca la qualificazione da prima del girone in Champions League e con il primato in campionato, con almeno otto punti di vantaggio sulle insegutrici, Milan, Lazio e Juvenus su tutte.

Dopo il successo, più sofferto del dovuto, contro l'Udinese, il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, ha voluto far sentire la propria voce e, attraverso i social ha inviato un messaggio di ringraziamento sentito a tutto l'ambiente azzurro. Un messaggio carico di orogoglio: