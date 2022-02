Napoli, non solo infortuni: Spalletti ritrova un titolarissimo

22/02/2022 14:35

La grande emergenza rimane, ma in vista delle prossime, delicatissime sfide contro Barcellona, Lazio e Milan Spalletti può riabbracciare un titolarissimo. Oggi infatti a Castel Volturno Matteo Politano ha lavorato con il gruppo ed è da considerare dunque recuperato, almeno per la panchina, per la sfida in programma giovedì al Maradona contro i catalani. Notizie agrodolci, invece, per quel che riguarda gli altri infortunati. Ecco il report completo del Napoli sull'allenamento odierno: