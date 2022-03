Napoli, Marolda boccia Spalletti: “Un brutto segnale”

01/03/2022 19:55

Luciano Spalletti vuole proteggere i suoi giocatori. Il tecnico del Napoli è stato molto schietto dopo la vittoria della sua squadra contro la Lazio: “Basta critiche”. Nel corso delle ultime settimane gli azzurri sono stati spesso nel mirino: dopo la mancata vittoria sull’Inter, dopo il pari esterno contro il Cagliari e soprattutto dopo la brutta sconfitta casalinga in Europa League contro il Barcellona. All’Olimpico però è arrivato una risposta importante contro una buona squadra come quella di Sarri. Le parole di Spalletti però non sono piaciute al giornalista di lungo corso e grande tifoso del Napoli, Ciccio Marolda che ha criticato l’allenatore toscano.