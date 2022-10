Napoli, Lozano: Sapete perché mi chiamano Chucky?

04/10/2022 14:51

Stasera toccherà finalmente a lui. Da quando uscì infortunato nella gara con la Lazio Hirving Lozano non è più partito dall'inizio nel Napoli, rimanendo anche per 90' in panchina contro il Milan quando a sostituire Politano fu Zerbin (e la cosa non la prese proprio bene il messicano). Ad Amsterdam contro l'Ajax in Champions l'ex Psv sarà titolare nel tridente con Simeone e Kvara. Lozano è stato intervistato nel giorno della partita da Sky e ha spiegato i motivi del suo singolare soprannome