Napoli, lo sfogo di Chiariello: Dove siete finiti? Venite fuori

E' euforico Umberto Chiariello dopo la vittoria batticuore del Napoli all'Olimpico contro la Lazio. Il giornalista di Canale 21 dice a Campania Sport

Siamo stati tutti preoccupati, perché nei secondi tempi con l’Inter e col Barcellona e per tutta la gara di Cagliari è venuto meno. Anche il primo tempo con la Lazio è sembrato in affanno, ma nella ripresa il Napoli ha tirato fuori risorse insospettate e inaspettate dominando la gara col piglio di chi vuole vincere. Avessero pareggiato non avremmo nulla recriminare perché se la sono giocata. Però quei quattro minuti finali come a dire: "Stavolta le milanesi ci danno una chance e noi rispondiamo presenti ".

Poi si prende una rivincita e sbotta

"Tra tutti voglio citare Lorenzo Insigne. Dove siete finiti tutti voi che "non fatelo giocare. Siediti in panchina. Pensa al tuo conto. Ormai sei un ex e non servi e non segni". Avete visto che anima, che gol, che assist, che presenza e che qualità di gioco? Secondo voi il capitano se ne va e non vuole incidere nella sua storia personale dopo 10 anni di Napoli? Dove sono i pazzi che pensano che Lorenzo non vede l’ora di andare a Toronto? Lorenzo vivrà e si godrà ogni minuto da qui a fine stagione intensamente, con la voglia di farsi rimpiangere e di lasciare un segno. Ora è a 118 gol e lo ha fatto da vero condottiero in un Napoli da primato".