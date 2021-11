Napoli, le parole al miele di Lady Mertens

Napoli si coccola Dries Mertens. Il calciatore belga è stato protagonista di una clamorosa doppietta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Ancora una volta Ciro dimostra di non essere a caso il miglior realizzatore della storia del Napoli e il futuro per lui potrebbe essere ancora in azzurro come ha dimostrato anche la sua esultanza dopo il primo gol. A fine gara il calciatore ha ribadito di stare bene a Napoli e di voler rimanere. Ora lo fa anche la moglie Kat nel corso di un’intervista a HLN.

Non so se torneremo stabilmente in Belgio un giorno, non abbiamo ancora deciso. Anch’io ho la mia vita a Napoli. Dries è un Dio lì, io ho anche impegni e amici e non voglio essere soltanto la moglie di Mertens. La gente pensa che devo la mia carriera a lui, come se non avessi talento, ma in realtà credo che per me sarebbe stato ancora più facile fare tv senza Dries, avendo più tempo per i miei progetti. Se dovessi scegliere io rimarrei a Napoli. Io e lui abbiamo trovato un paradiso qui, un paradiso nascosto in un guscio ruvido. Quando abbiamo un po’ di tempo libero ce ne stiamo a casa. A Napoli non possiamo uscire, tutti vogliono un pezzo di lui e non è divertente. Ma non so come sarà la sua vita quando smetterà.