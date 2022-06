Napoli, le date delle amichevoli e il nome della prima avversaria a Dimaro

21/06/2022 12:30

Spuntano data e avversaria della prima amichevole della nuova stagione del Napoli, a Dimaro-Folgarida. Nella prima parte del ritiro, come di consueto, gli azzurri affronteranno avversari di bassa levatura e anche stavolta toccherà ai dilettanti dell'Anaunia, che sono stati i primi sparring partner del Napoli anche nelle ultime annate in Trentino. La partita si disputerà nel pomeriggio del 14 luglio nello stadio di Carciato. A seguire, il 17 luglio, nuova amichevole di fine ritiro contro un'altra avversaria da definire. Inoltre, come riporta il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto su Twitter, decisa anche la data della presentazione della squadra ai tifosi in piazza Madonna della Pace: la cerimonia si terrà nella serata di sabato 16 luglio.