Napoli, la conferma e il dubbio di Galtier

Il tecnico fresco campione di Francia con il Lille, Christophe Galtier annuncia il suo addio al club transalpino e confessa di aver ricevuto la chiamata da Napoli. Dopo che con Sergio Conceicao è saltato tutto, per la panchina degli azzurri restano in lizza proprio Galtier, oltre a Luciano Spalletti che è secondo molti tra i più papabili a sostituire Gattuso, e Simone Inzaghi, sempre più vicino a chiudere la sua avventura alla Lazio.

Galtier, che ha spiegato a L'Équipe le prospettive future riveltato alcuni dettagli sulla concorrenza per la panchina del Napoli:

Ho bisogno di cambiare, non mi interessa avvicinarmi alla famiglia. Non c’è alcun problema geografico. Tre club mi hanno fatto delle offerte che mi interessano: Lione, Nizza e Napoli. Quest'ultima è un’opportunità, perché il Napoli è interessato a me, ma non sono l'unico, in lizza ci sono anche ad altri allenatori. Non so quale sia il mio posizionamento.