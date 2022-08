Napoli, l’attacco di De Laurentiis a serie A e coppe Europee

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto nel corso della trasmissione Smart Talk di Wall Street Italia, in cui ha parlato di politica economia ma ovviamente anche di calcio. Il numero 1 del Napoli ha come sempre lanciato i suoi strali polemici contro il mondo del calcio, stavolta prendendo di mira la serie A ma anche contro le coppe europee della Uefa.

Noi siamo dei cretini che ci prestiamo a giocare 50 partite all’anno. I 5 paesi più importanti devono fare una competizione a parte. Basta a queste competizioni farlocche come Champions, Europa League e via dicendo. Bisogna creare una competizioni che si giochi durante la settimana tra i top 5 campionati europei. Ero contrario alla Superlega perché erano dei privilegiati che invitano altri. Ora si sono inventati la stupidata della Conference League, ma le prime sei dei migliori 5 campionati dovrebbero creare un campionato a parte. I giovani ci stanno abbandonando perché il campionato è farlocca e non è più competitivo.