Napoli, il padre di Samardzic spaventa il Napoli: ecco cosa non sta funzionando

Tra i due club ballano pochi milioni di differenza tra domanda e offerta con De Laurentiis che avrebbe messo sul vassoio 20 milioni di euro + 3/4 di bonus; la richiesta della società friulana, invece, è di 27 milioni comprensiva di tutto. Se da una parte la trattativa è ben indirizzata manca ancora l'accordo totale con il calciatore e il padre-agente i quali chiedono al Napoli circa 3 milioni di euro a stagione. Si discute ancora, con il nodo anche dei diritti di immagine, con sullo sfondo l'interesse della Lazio che però, al momento, non sembra spaventare seriamente il Napoli.

Dopo aver chiuso Pasquale Mazzocchi (prelevato a titolo definitivo dalla Salernitana), il Napoli è ora concentrato sull'altro obiettivo di mercato: Lazar Samardzic. La trattativa, però procede a rilento viste le condizioni economiche richieste dal padre del serbo. La volontà di entrambe le parti è quella di chiudere l'affare alquanto prima con il fine di non ricadere nella spiacevole situazione nella quale si è trovata l'Inter in estate.

scommesse sportive stakers.com

Ti piace il calcio e vuoi scommettere?

Solo sui migliori siti di scommesse calcio autorizzati da AAMS

Vuoi sapere tutto sui bonus casino senza deposito legali? Consulta casinosicuri.info per conoscere ogni dettaglio.

Cosmetica Bio e prodotti Bromatech su Iamnatural.it

Le nuove alternative per bookmaker non aams club online

Divertiti sicuro con i Free Spin nei Casinò Online AAMS

Su Casinosulweb.it troverai casino online legali, bonus senza deposito sicuri e slot machine per giocare gratis.

Grazie a spiegazioni sui bonus benvenuto e recensioni professionali, ilcasinoitaliano.eu è da diversi anni il punto di riferimento in Italia per i casinò non AAMS sicuri e affidabili.