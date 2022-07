Napoli, il grande ex Mertens ha scelto il suo prossimo club

07/07/2022 20:02

Dries Mertens si avvicina all'Olympique Marsiglia. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb, il belga potrebbe finire in Francia, nonostante il forte interessamento della Lazio per quello che fu pupillo di Maurizio Sarri. Il club francese è in pole per prendere il giocatore a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli. Mertens è il primo obiettivo per l'attacco dei transalpini e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

A Marsiglia troverebbe il tecnico Igor Tudor, già incontrato da avversario l'anno scorso quando il Napoli ha giocato contro il Verona.