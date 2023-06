Napoli, il futuro di Zielinski in bilico: c’è una pretendente in Italia

08/06/2023 19:19

Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli. Il centrocampista polacco è stato uno dei grandi protagonisti della stagione da scudetto ma la sua avventura a Napoli potrebbe essere giunta al termine. Il primo problema è rappresentato da un contratto in scadenza nel 2024, il club azzurro non vuole perdere a parametro zero un giocatore che è stato così importante nella sua storia recente e pensa ad una possibile cessione. E lo stesso polacco potrebbe valutare l’idea di cercare una nuova avventura: dopo essere arrivato a Napoli nel 2016, il centrocampista è diventato uno dei senatori del gruppo e con la conquista dello scudetto sembra aver chiuso un percorso. Sulle sue tracce tante squadre in Premier ma anche nel nostro campionato ed in particolare la Lazio. Repubblica infatti rivela che il giocatore è il sogno di Maurizio Sarri che lo ha già allenato proprio in azzurro ma per accontentare il presidente De Laurentiis e convincerlo a firmare la cessione servono 25 milioni di euro.