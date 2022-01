Napoli, Ghoulam pronto all'addio già a gennaio

26/01/2022 20:46

Faouzi Ghoulam sarebbe a un passo dal dare il proprio addio al Napoli. Il laterale francese naturalizzato algerino è in scadenza e non rinnoverà con gli azzurri, ecco perché, il suo ex allenatore, Maurizio Sarri, è pronto a sfruttare l'occasione per portarlo alla Lazio con sei mesi di anticipo.

A rivelarlo è Tmw che che spiega come tra il giocatore e il club capitolino l'accordo sia praticamente a un passo. Un addio che, a Napoli, non sarebbe comunque vissuto con grandi rimpianti, visto anche i lunghi e ripetuti stop che hanno condizionato il rendimento del classe '91 ex Saint-Étienne e la decisione già presa di non rinnovare il contratto.