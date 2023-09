Napoli, Garcia anticipa i cambi: Non vedrete la squadra che ha perso con la Lazio

15/09/2023 13:06

Il Napoli si prepara ad affrontare il neo promosso Genoa, kick-off fissato alle 20.45 di domani sera allo stadio Luigi Ferraris. I campioni d’Italia, dopo la sconfitta contro la Lazio (1-2, reti di Luis Alberto e Kamada) ripartono dal sesto posto a quota sei punti a tre lunghezze di distanza dalla coppia di testa formata da Inter e Milan. Parola d’ordine riscatto per la squadra di Rudi Garcia, che punta nuovamente su Kvaratskhelia e Victor Osimhen, elementi imprescindibili per la corsa al Tricolore. Riflettori puntati anche su Giacomo Raspadori, il numero dieci della Nazionale azzurra potrebbe partire da titolare a discapito del neo acquisto Lindstrom. Assente Politano a causa di un problema muscolare.

“Darò spazio a chi lo merita. La squadra che inizierà domani non sarà la stessa di quella vista contro la Lazio. Raspadori ha giocato da centravanti con la Nazionale, ma può svariare su più fronti in attacco. Penso che possa essere funzionale anche da mezz’ala, soprattutto vista la titolarità di Osimhen in attacco. È un giocatore importante sia per me sia per la squadra”.

Sul problema delle tante occasioni create, ma allo stesso tempo delle poche reti concretizzate. De

“Abbiamo vinto le prime due partite, sulla terza, invece, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Bisogna essere più efficaci sotto porta: quella è stata la macchia negativa delle prime uscite in campionato. C’è tanto da lavorare alla luce anche delle sette partite nei prossimi ventitré giorni”.

Rudi Garcia ha aperto una parentesi su Natan, il neo acquisto del Bragantino arrivato a Napoli dopo la partenza di Kim

“Ho approfittato della pausa per poter lavorare con chi è rimasto. Nathan è arrivato a pochi giorni dall’inizio del campionato, serve tempo. La buona cosa della sosta è per chi aveva bisogno di tempo per lavorare con tranquillità.

La previsione di Garcia sulla partita contro il Genoa di domani

“Il Genoa è un’ottima squadra oltre a essere una grande società. Hanno cambiato il modulo e hanno fatto due prestazioni positive contro Lazio e Torino, si sono ripresi. Dobbiamo giocare seriamente e rispettare la formazione di Gilardino in uno stadio difficile. La squadra deve essere concentrata solo sul Genoa. Dobbiamo essere efficaci in attacco e strappare un clean sheet come contro il Sassuolo”.

Giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia come si motivano, il georgiano non segna da diverso tempo.

“Non sono preoccupato per Kvicha, gli è mancata un po ' di sfortuna contro la Lazio. Sono sicuro che farà tanti gol e assist, l’importante è che stia bene fisicamente”.

Sul possibile impiego di Simeone e Osimhen dal primo minuto