Napoli, festa rimandata: ecco cosa succede a Salerno

30/04/2023 18:43

Napoli ha dovuto rinunciare alla sua festa. La squadra di Luciano Spalletti sperava di festeggiare lo scudetto davanti ai suoi tifosi dopo il passo falso della Lazio ma contro la Salernitana è arrivato soltanto un pareggi. Lo scudetto resta a portata di mano ma gli azzurri dovranno conquistare altri due punti prima di dare i via ai festeggiamenti. Ma se Napoli deve aspettare non valle lo stesso per i tifosi della Salernitana che sembrano doppiamente contenti: non solo per il punto che avvicina la squadra di Paulo Sousa alla salvezza ma anche per aver rovinato la festa ai napoletani. E dunque i caroselli sono cominciati non a Napoli ma a Sallerno con bandiera sventolate dalle automobili in corteo accompagnate anche dai fuochi d’artificio. Ed anche sui social si festeggia il pareggio del Maradona: “E’ stata la mano di Dia”.