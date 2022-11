Napoli e Mondiali, Tmw ricorda come la Lazio crollò dopo la sosta-Covid

Si sofferma sul caso-sosta Mondiali che per molti sarebbe uno svantaggio per il Napoli Raimondo De Magistris nel suo editoriale per Tmw. Questi i passaggi principali

quella sosta inaspettata arrivò dopo 26 giornate, non dopo 15 come adesso, e la Lazio non ci arrivò al comando. Quella Lazio era per certi versi più simile al Napoli di Maurizio Sarri che a quello attuale. Un ottimo undici di partenza con riserve non all'altezza. Storia che non sembra quella di questo Napoli. Quella Lazio non era abituata a giocare ogni tre giorni. Il Napoli l'ha già fatto in questi primi tre mesi...Quella Lazio non aveva una rosa adeguata per giocare con quella frequenza e quel calendario così intasato ne fece emergere tutti i limiti. La sosta, in conclusione, servirà a tutti per rifocillarsi. Anche al Napoli che non ha poi troppi nazionali e praticamente nessuno con possibilità di arrivare fino in fondo.