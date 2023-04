La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive di Juan Jesus fino a giugno 2025 con opzione fino a giugno 2027

Anche se Spalletti di questioni legate a contratti e rinnovi non vuol sentir parlare procede la politica del Napoli che dopo Lobotka ha rinnovato il contratto ad un altro calciatore azzurro come ufficializzato su twitter e sul profilo ufficiale web del club

