Napoli, Spalletti si gode il primato e recupera due pedine

21/09/2021 16:25

Le buone notizie chiamano buone notizie. Il Napoli è col vento in poppa dopo il largo successo al Friuli sull'Udinese, valso il primato in solitaria in classifica e a rendere ancora più piacevole il momento arrivano le ultime dall'infermeria. Non solo Meret è completamente recuperato ma Spalletti ora ha a disposizione un'altra arma nel suo scacchiere, ovvero Diego Demme.

Dopo l'intervento di qualche mese fa al ginocchio, infatti, il centrocampista tedesco ha finalmente recuperato e svolto per la prima volta l'intera seduta di allenamento con tutto il gruppo reduce dalla vittoriosa trasferta della Dacia Arena di Udine. Un recupero prezioso perché consente al tecnico azzurro di far rifiatare all'occorrenza Anguissa, che finora le ha giocate tutte da quando è arrivato a Napoli.