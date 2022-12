Napoli, Demme in partenza: Giuntoli ha già scelto il sostituto

02/12/2022 11:49

Il Napoli lavora per la ripresa del campionato. Dopo una prima parte di stagione da sogno, la squadra di Luciano Spalletti si è dovuta fermare per assistere al Mondiale. Dopo qualche giorno di vacanza il gruppo però è tornato a lavoro e ora si prepara alle nuove amichevole per riscaldare i motori in attesa della ripresa del campionato. La parola d’ordine è ricominciare da dove si è lasciato ma non sarà semplice dopo una pausa così lunga. Avvio di stagione da sogno ma c’è anche un deluso nello spogliatoio azzurro. L’eccezione è Diego Demme che in questa stagione ha visto ridurre sensibilmente il suo impiego da parte di Luciano Spalletti e potrebbe presto finire sul mercato. La sua partenza non è ancora scontata ma Cristiano Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato e lavora già per assicurarsi il suo sostituto. Il nome più caldo in questo momento è quello di Ivan Ilic che sta disputando il Mondiale con la maglia della Serbia ed è alla terza stagione con la maglia del Verona a soli 21 anni. Per lui il club veneto chiede una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il Napoli potrebbe anche provare ad imbastire una trattativa basata sul prestito e diritto/obbligo di riscatto. Tutto però dipende dalla permanenza o meno di Demme.