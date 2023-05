Napoli, cosa succederà al Maradona in caso di scudetto: l'indiscrezione

04/05/2023 08:44

Sarà stata anche rinviata ma di sicuro è raddoppiata: la festa del Napoli - se stasera sarà scudetto - avrà due centri di gravità: a Udine, dove giocano gli azzurri e dove gli spalti per metà saranno riempiti da tifosi parteopei (non meno di 12.mila) e al Maradona dove in 50mila hanno comprato (a 5 euro ma soprattutto dopo ore e ore di attesa on line) il biglietto per assistere al match sui maxischermi fatti montare in poche ore da De Laurentiis (che sarà a Fuorigrotta e non alla Dacia Arena). Sarebbe stato meno suggestivo se la Lazio ieri non avesse battuto il Sassuolo e il tricolore fosse arrivato ancor prima di giocare.

I giocatori ieri sono arrivati in ritardo in hotel a Udine e la gara dei biancocelesti l'hanno seguita sui loro tablet. Niente festa ieri sera ma Napoli non vuole e non può più aspettare.

Stasera Adl farà gli onori di casa col sindaco Manfredi e con il prefetto Palomba. Il programma del post partita è rigorosamente top secret, ma la società ovviamente ha in serbo qualche sorpresa. Fuochi d’artificio, qualche gioco di luci (un po’ come accaduto in Italia-Inghilterra) in una sorta di antipasto in vista del piatto forte che sarà servito domenica in occasione della sfida con la Fiorentina.