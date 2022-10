Napoli, Chiariello: Vi spiego perché anche il Real Madrid perderebbe 4-0

Cresce l'entusiasmo a Napoli per la marcia trionfale degli azzurri. Ne è un esempio l'editoriale di Umberto Chiariello a Campania Sport. Il giornalista di Canale 21 dice

Se la squadra avversaria gioca al calcio e produce palle gol e perde 4-0, c’è da chiedersi che marziani e mostri si è trovata davanti. I numeri sono impressionanti: ottava vittoria consecutiva in campionato, tredicesima in totale. Il Napoli ha il recuperato il cannoniere (Osimhen fa tripletta), ha il giocatore (Kvaratskhelia) più incidente e incisivo del campionato. Il Napoli ha buttato via solo 4 punti su 36, ma ha fatto 50 gol in 17 partite, media di quasi 3 gol a partite. Sesto clean sheet ma Meret non è stato inoperoso, ha parato praticamente tutto, è stato veramente bravo.