Napoli, Chiariello rivela tutte le cessioni eccellenti

29/03/2021 08:19

Il Napoli che verrà sarà diverso, molto diverso da quello attuale. E' la certezza che ha Umberto Chiariello. Il giornalista di Canale 21 a Campania Sport traccia le linee guida del mercato in uscita degli azzurri e trova almeno sei giocatori pronti a cambiare maglia.

Il nome che tutti sono rassegnati a perdere è quello di Koulibaly:

"per un motivo evidente: il monte ingaggi. Il monte stipendi attuale è di 140 milioni, Kalidou ne prende quasi 12 lordi: da solo, ha un valore pari al 10% del totale. Il senegalese è destinato ad andare via. Anche solo per 50 milioni, parte. Fabian Ruiz altro partente: guadagna poco rispetto agli altri, 1.5 milioni, ma se resta va a rinnovo e il Napoli non vuole dargli molto di salario, è da vendere per monetizzare. Se gli porti 100 milioni per entrambi, Aurelio De Laurentiis firma domattina".

Vanno via anche altri tre: Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, in scadenza, più Tiemouè Bakayoko, che lascerà Napoli a fine prestito: "Non è finita qui. Cinque sono i partenti sicuri, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. C'è anche Alex Meret. Carlo Ancelotti lo vuole portare all'Everton: va via. David Ospina resta a prescindere: vendendolo, non monetizzi. Meret lo cedi per una ventina di milioni".