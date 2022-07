Napoli beffato, il giocatore arriva A ma non in Azzurro

10/07/2022 18:14

Il Napoli deve rinunciare al portiere in uscita dal Granada, Luis Maximiano. L'estremo difensore classe '99 si trasferirà, infatti, nella Capitale, più precisamente alla Lazio, alla corte del grande ex Azzurro, Maurizio Sarri.

I biancocelesti capitolini hanno, infatti, battuto la concorrenza dei partenopei e chiuso per il portiere nato a Celerios, in Portogallo. La conferma arriva anche dall'esperto di calciomercato, Gialuca di Marzio che attraverso un tweet svela anche la data delle visite mediche:

Tutto chiuso per Maximiano alla Lazio: visite mediche martedì.

In merito alle cifre dell'affare, l'altro esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha parlato di accordo vicino ai 10 milioni di euro più 500mila euro di bonus, per un contratto che legherà il portiere portoghese alla Lazio fino al 2027. Al Napoli non resta che virare su altri, eventuali, obiettivi per la porta.