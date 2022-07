Napoli, arriva l'offerta irrinunciabile: che farà De Laurentiis?

12/07/2022 16:22

Se non è arrivata ancora sta per arrivare a momenti: la super-offerta che dovrebbe far vacillare De Laurentiis è in viaggio. Il Chelsea è pronto a fare follie per avere da subito Kalidou Koulibaly, che a giugno prossimo si libererebbe a parametro zero. I blues sono disposti a versare 40 milioni cash al club azzurro e a pagare 9 milioni netti per 4 anni al giocatore. E' il risultato del vertice tenutosi a Londra tra i dirigenti londinesi e il procuratore del giocatore, Fali Ramadani.

"non sono arrivate offerte ufficiali, solo qualche telefonata" aveva detto non più tardi di qualche giorno fa il ds Giuntoli su Koulibaly, definito incedibile e cui il Napoli aveva sottoposto un rinnovo per 5 anni a 6 milioni netti a stagione più la possibilità di entrare nei quadri dirigenziali del club.

Sarà difficile per De Laurentiis dire no a 40 milioni visto che per ora Koulibaly ha rifiutato il prolungamento e potrebbe andar via gratis tra 12 mesi. Se la notizia sarà confermata il difensore senegalese non raggiungerà nemmeno il ritiro di Dimaro, in Trentino. Quella fascia XXL che Spalletti aveva già fatto preparare per fare di Koulibaly il nuovo capitano, dovrà probabilmente cambiare braccio.