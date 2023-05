Napoli, annuncio rinnovo Spalletti tarda: ecco il motivo

14/05/2023 09:08

Ha spiazzato un po' tutti Luciano Spalletti ieri in conferenza, alla vigilia di Monza-Napoli. Ci si aspettava dal tecnico l'annuncio del prolungamento del contratto, i dettagli della cena con De Laurentiis, qualche anticipazione su cosa si son detti ma l'allenatore si è limitato a dire che i cibi e il vino erano ottimi e che sarà la società a far sapere quando vorrà l'esito dell'incontro. Un piccolo giallo e un grande bluff: in realtà l'accordo è stato trovato, tant'è che Spalletti si è sbilanciato nel dire che con questa squadra si può aprire un ciclo, ma c'è un motivo per il depistaggio. E praticamente lo ha esplicitato lo stesso tecnico azzurro nel dire che sarà il club a decidere quando far sapere cosa è successo.

La firma di Spalletti sarà infatti annunciata in pompa magna da De Laurentiis in persona, con ogni probabilità giovedì mattina quando era già fissata la conferenza stampa di presentazione del dodicesimo ritiro del club azzurro a Dimaro, Trentino, dal prossimo 14 luglio. Il contratto, su cui c'è stata l'intesa venerdì sera nel ristorante. sarà tecnicamente perfezionato in questi giorni con l’abituale scambio di bozze.