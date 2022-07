Napoli, Alvino annuncia quando De Laurentiis parlerà ai tifosi

18/07/2022 15:59

Non ha fatto piacere ai tifosi del Napoli accorsi a Dimaro vedere il presidente De Laurentiis asserragliato in albergo. Nessun bagno di folla per il numero uno azzurro quest'anno, anzi. L'impressione è che dietro la fuga del patron ci siano timori e ansie di contestazione, ipotesi in un certo senso suffragata dallo stesso Carlo Alvino. In collegamento dal Trentino il giornalista-tifoso del Napoli, che ha commentato per il club azzurro le due amichevoli contro Anaune e Perugia sulla pagina Facebook del club , spiega a Kiss Kiss Napoli perché il patron ha deciso di nascondersi in questo particolare frangente e quando tornerà a parlare:

"Credo che in questo momento De Laurentiis non sia dell'umore giusto per intervenire e metterci la faccia. Credo proprio che parlerà a Castel di Sangro, quando ci sarà anche il lancio della nuova maglia. Sarà quello il momento per creare un ponte con la tifoseria. È certo che qui a Dimaro il presidente non parlerà".

Quindi un passaggio sul sogno Dybala sfumato: