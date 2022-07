Napoli, al via il ritiro: i più acclamati all'arrivo a Dimaro

08/07/2022 20:12

È iniziato ufficialmente il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. La squadra azzurra e lo staff tecnico sono arrivati all'hotel Rosatti, sede anche quest'anno della prima parte della preparazione precampionato della formazione partenopea: la seconda sarà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto. I big arriveranno solo tra qualche giorno, per il momento - comunque - non sono mancati gli idoli dei tifosi. Il primo a scendere dal pullman che ha accompagnato la squadra dall'aeroporto del Trentino al paesino della Val di Sole è stato il vicepresidente Edo De Laurentiis. Poi sono iniziati gli applausi .Per Demme, Rui, Gaetano, il nuovo acquisto Kvaratshkelia. Per Lozano che ha risposto con un cenno del braccio, Fabian e Juan Jesus, entrambi sorridenti. Infine Spalletti, a cui i tifosi hanno dedicato cori e ovazioni fragorose. Il tecnico è visto come una sorta di garanzia, di baluardo contro le cessioni eccellenti. Come quella, temutissima, di Koulibaly, atteso a Dimaro nei prossimi giorni per un confronto - si spera chiarificatore - col presidente De Laurentiis.