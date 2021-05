Mourinho lo vuole, è derby di mercato con la Lazio

30/05/2021 09:19

Probabilmente a Roma si parlerà anche tedesco nella prossima stagione ma su quale sponda? Sia la Roma che la Lazio sono sulle tracce dello stesso obiettivo. Mourinho è stato chiaro, vuole Jerome Boateng nella sua squadra: lo Special One si sarebbe mosso in prima persona per il centrale difensivo che si è liberato dal Bayern ed avrebbe già contatatto alcuni intermediari per favorire il buon esiito dell'operazione. Il club giallorosso offre un biennale. Mou voleva Boateng già ai tempi dello United. Il giocatore chiede tempo. Su di lui anche la Lazio e il Monaco. I biancocelesti stanno pressando il procuratore Ramadani, lo stesso di Sarri e Maksimovic che pure sono in orbita Lazio. Si prospetta un derby di mercato per il fratellastro dell'ex Milan.