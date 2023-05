Monza-Napoli, novità sulla trasferta: la notizia che i tifosi aspettavano

12/05/2023 20:06

Il caso della trasferta a Monza dei tifosi del Napoli conosce una nuova svolta. Eravamo rimasti alla decisione del CAMS (entrata a regime con la firma del prefetto di Milano Patrizia Palmisani) che aveva vietato ai sostenitori partenopei residenti in Campania la possibilità di raggiungere la Brianza per il match in casa della squadra di Palladino, per evitare potenziali scontri nella zona autostradale con i tifosi dell'Udinese e della Roma.

Ebbene, grazie al ricorso al TAR ci dovrebbe essere una sospensiva che a breve potrebbe essere ufficiale. Questo è ciò che riporta il Corriere dello Sport, secondo cui la trasferta potrà essere quindi autorizzata. Nelle prossime ore però non si escludono ulteriori sviluppi.