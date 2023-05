Monza-Napoli, la clamorosa decisione sui tifosi partenopei

11/05/2023 19:00

Niente trasferta a Monza. La decisione arriva dal Casms che ha deciso di vietare ai tifosi azzurri la possibilità di andare a seguire la gara del Napoli impegnato sul campo dei lombardi. Decisiva la riunione che si è tenuta questa mattina ed è stata presa a casa dei possibili incroci che sarebbero potuti avvenire sulle autostrade. In particolare si temeva un possibile contatto con i tifosi dell’Udinese (con la squadra bianconera che sarà impegnata sempre alle 15 in casa della Fiorentina) e con quelli della Roma che invece sarà in campo alle 18 in casa del Bologna. Per le autorità il rischio di scontri era troppo alto e per questo motivo ha deciso di bloccare la spedizione dei tifosi del Napoli. Il settore ospiti dello stadio di Monza rimarrà dunque chiuso al pubblico e gli oltre 3000 tagliandi venduti nei giorni scorsi verranno rimborsati. Ovviamente ci saranno tanti sostenitori azzurri allo stadio visto che i tifosi che sono residenti in Lombardia hanno potuto acquistare il tagliando anche per altri settori dello stadio.