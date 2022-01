Mondiali, nuove norme Covid: Italia in campo neutro ai playoff?

12/01/2022 10:00

L'applicazione delle nuove norme anti Covid nel mondo dello sport, così come previste nella bozza sottoscritta ieri da Governo, Coni e Federazione Medico-Sportiva, potrebbero avere importanti ripercussioni anche nel cammino dell'Italia di Mancini verso i Mondiali del Qatar. Gli azzurri a fine marco saranno attesi dai playoff: primo turno contro la Macedonia del Nord, eventuale finale in trasferta contro la vincente di Portogallo-Turchia. Bene, il rischio è che il match con i nord macedoni possa disputarsi non a Palermo ma in campo neutro. Quasi tutti i calciatori della nazionale balcanica - fanno eccezione il napoletano Elmas e pochi altri, che hanno ricevuto dosi Pfizer - sono infatti vaccinati con un siero non riconosciuto dalle autorità italiane, il russo Sputnik. Sono dunque a tutti gli effetti sprovvisti di Green Pass riconosciuto dall'Unione Europea e, dunque, non potrebbero essere ammessi in Italia. Il caso promette di diventare spinoso. Da escludere una vittoria a tavolino dell'Italia, più probabile l'intervento dell'Uefa, che come al solito non guarderebbe in faccia a nessuno: la gara potrebbe essere riprogrammata in campo neutro.