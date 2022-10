Milinkovic-Savic, la replica di Lotito alla Juventus

12/10/2022 10:06

Andrà a buon fine il piano della Juventus per prendere a gennaio Milinkovic-Savic? La Gazzetta dello sport ieri ha ipotizzato un assalto al centrocampista serbo, con un'offerta di 50-60 milioni di euro nel mercato di gennaio per mettere le mani sul giocatore della Lazio che ha il contratto in scadenza nel 2024 ma a gelare le speranze del club bianconero arrivano le parole del presidente biancoceleste Lotito. Parlando al Messaggero Lotito dice

"Non ho nessun accordo con il procuratore di Milinkovic-Savic, Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo",

Poi tornando sul 4-0 alla Fiorentina ha aggunto