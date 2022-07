Milan, ufficiale la doppia cessione

12/07/2022 20:08

Il Milan e Alessio Romagnoli si dicono addio. Stesso discorso per Samu Castillejo. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ora sono arrivate anche le ufficialità: il Fideo torna in Spagna, dove ad accoglierlo sarà la bandiera rossonera, Gennaro Gattuso, fresco allenatore del Valencia. L'ormai ex capitano rossonero si accasa alla Lazio di Maurizio Sarri.

Questo il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito internet del Milan, con cui i rossoneri congedano Castillejo e lo ringraziano per i quattro anni insieme, conditi da 86 presenze e 7 gol:

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Castillejo Azuaga al Valencia CF. Il Club ringrazia Samu per la professionalità e l'impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni professionali e personali.

Messaggio social, invece, per Romagnoli: