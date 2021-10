Milan, Serafini: Chi lo dice che facendo così vinci il campionato?

22/10/2021 08:08

E' rammaricato per gli errori arbitrali che hanno penalizzato il Milan in Champions Luca Serafini. L'esperto del mondo rossonero però, nel suo editoriale per Milannews, non vota per la Brexit e dice

Adesso, mi spiace, non si può fare una scelta a tavolino tra uscire dalla Champions evitando l’Europa League o fare di tutto per restare aggrappati: la casa del Milan restano le coppe, sia pure ormai monopolizzate da entità supreme e club che irridono il Fair Play Finanziario. È chiaro che con questa falcidia tra Covid, polsi, gomiti, muscoli e schiene che puntualmente riducono all’osso le scelte di Pioli, giocare da dicembre a maggio una sola volta la settimana sarebbe una pacchia. Non è scritto da nessuna parte che se esci dalle coppe vinci il campionato, anche se ammetto che è difficile non sostenere come dal punto di vista della preparazione, della prevenzione e dell’integrità sarebbe un vantaggio enorme. Stiamo a galla in Champions, poi vedremo come andrà.

Infine sul caso Kessie aggiunge