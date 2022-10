Milan, piove sul bagnato: altri due infortuni

01/10/2022 21:26

E' un Milan che deve avere un conto aperto con la sfortuna quello che si appresta a vivere il tour de force che accompagnerà al mondiale in Qatar. Dopo i tanti infortuni arrivati nella sosta delle nazionali (Theo, Maignan, Messias) e i soliti noti Florenzi, Ibra e Origi, i primi 38' di Empoli costringono Stefano Pioli a operare due sostituzioni forzate.

La prima è quella di Saelmaekers che si ferma probabilmente al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco a terra. Al suo posto Rade Krunic. Passano pochi minuti e la sfortuna colpisce, e forse in maniera ancora più grave, anche Davide Calabria che, recuperato all'ultimo, accusa un dolore dietro la coscia destra ed è costretto ad abbandonare il campo in barella con la testa tra le mani, una vistosa borsa del ghiaccio e gli occhi lucidi. Al suo posto, dentro Pierre Kalulu, ma la parte clou della stagione rossonera non parte con il piede giusto.