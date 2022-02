Milan, Pellegatti: Non voglio illudermi, non posso darvi conferma

08/02/2022 09:19

Parla della gara di coppa Italia di domani con la Lazio e non solo Carlo Pellegatti nel suo primo intervento del giorno sul suo canale youtube. La storica voce di Milan Channel parte ipotizzando la formazione e prosegue parlando di mercato: "Non credo a Tomori dal 1', a centrocampo vedo Kessie con Tonali che è in splendide condizioni psicofisiche, in avanti c'è da capire se giocheranno Messias e Krunic con Leao e Giroud o Saelemaekers e Diaz. Per quanto riguarda i rinnovi entro venerdì dovrebbe esserci la firma di Theo Hernandez, poi ci saranno quelli di Bennacer e Leao. Kessie? Ho letto di un'apertura ma non ho certezze e non vorrei illudermi, non credo proprio però che il Milan dia 8 milioni a Kessie".

Fioccano le reazioni: "Mettiamoci in testa che il Milan non può in questo momento rinunciare a Tonali, ora deve sacrificarsi, è giovane, non abbiamo più le coppe e può giocare ancora" o anche: "è importante la partita di domenica, la Sampdoria ora come ora non è facile affrontarla però è molto importante anche per i 2 scontri diretti che ci sono", oppure: "mi sono gustato il derby di nuovo e sinceramente mi sembrava avesse dominato di più in diretta l’Inter ..invece ha solo avuto più occasioni e , tra l altro , dovute a errori nostri Altro che dominio per 70’"

C'è chi scrive: "Volare bassi, è ancora tutto nelle mani dell’Inter. Inutile vincere il derby se poi siamo irregolari con le medio / piccole. Kessie può andare, stagione pessima e comportamento non da pro" e anche: "Giroud non lo rischierei assolutamente dato che manca ancora Ibra, stiamo parlando della coppa Italia,non della Champions. Quindi metterei Leao punta e Castillejo sull'esterno. Mi sembra più ragionevole una formazione con Tata, Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo; Kessie, Krunic; Messias, Diaz, Castillejo; Leao" e infine: "occorre smaltire la felice "ubriacatura" e mettere la testa alla Lazio e poi alla Sampdoria. Speriamo di recuperare Tomori e Rebic per il match di campionato di domenica, che sarà un banco di prova difficile ma importante da superare con i tre punti in cascina"