Milan, Pancaro a Romagnoli: Se non ti cacciano...

24/04/2021 21:42

In vista della scontro diretto tra Lazio e Milan l'ex difensore di entrambe le formazioni, Giuseppe Pancaro ha rivelato a milannews.it il suo pensiero circa la gara di lunedì, Zlatan Ibrahimovic, il finale di stagione e il momento certo non felicissimo che sta attraversando Alessio Romagnoli.

Lazio-Milan e il peso di Ibra

Sulla sfida in programma lunedì sera all'Olimpico, Pancaro spiega:

Penso che sia un vero e proprio scontro diretto per la Champions. La Lazio non può assolutamente sbagliare è dietro e deve inseguire. Vero, viene dalla brutta prestazione con il Napoli, ma prima di quella aveva fatto ottime prestazioni, quindi non penso che il 5-2 possa aver tolto certezze.

Sul Milan e su Ibrahimovic, Pancaro invece rivela:

I punti guadagnati in trasferta dai rossoneri confortano, ma l'assenza di Ibra sta pesando sulle prestazioni e sui risultati. Rinnovo? Penso che abbia dimostrato di essere ancora decisivo in campo e di poter trascinare la squadra con la sua mentalità da vincente, è un leader.

Il consiglio a Romagnoli e la corsa Champions

Il discorso si sposta poi su quelli che oggi sarebbero stati i suoi compagni di reparto, i centrali difensivi:

Penso che Kjaer, Tomori e Romagnoli siano grandi giocatori. L'inglese è un acquisto azzeccatissimo e il fatto che Pioli lo stia preferendo a Romagnoli penso sia dovuto alla sua velocità. Detto questo, penso che Alessio sia uno dei migliori difensori italiani. Se dovessi dargli un consiglio, per esperienza diretta, quando sei al Milan non devi mai andare via, a meno che non caccino. Quello che mi sento di dirgli è di cercare sempre di recuperare il terreno perduto e dare il massimo.

Infine, sulla lotta per la qualificazione in Champions League, Pancaro argomenta: