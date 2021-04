Milan, Ordine: Solo uno non ha avuto cali di rendimento

27/04/2021 14:38

Come si spiega il crollo verticale del Milan che da squadra in lotta per lo scudetto ora rischia di perdere anche la Champions League? Il tracollo con la Lazio lascia aperti dubbi profondi. Prova a dare una spiegazione Franco Ordine. La firma de Il Giornale a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" dice

Vero che il Milan ha perso la solidità difensiva di prima, ma questa coincide col minor numero di gol fatti. Questo è il deficit che appesantisce la corsa. L'unico giocatore che non ha avuto un calo di rendimento a picco tra giugno 2020 e ieri è Kessie, tutti gli altri hanno avuto un calo vistoso di rendimento. Sopporti l'assenza di Ibra quando il resto della compagnia è all'80%, non quando è al 50%

Collegato anche l'ex centrocampista Massimo Ambrosini che sottolinea