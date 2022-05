Milan, occhi puntati su un talento argentino: ma quanta concorrenza

29/05/2022 19:57

Il Milan continua a seguire la linea giovane. La strategia che ha riportato il club rossonero a vincere il tricolore sembra essere quella giusta anche per il futuro. Bilanci in regola e giovani in rampa di lancio pronti a dare nuova spinta al progetto. La pensano così in casa rossonera e per questo motivo scout e dirigenti prestano sempre grande attenzione a quello che succede nei campionati in giro per il mondo. L’ultima idea arriva dall’Argentina e porta il nome di Enzo Fernandez. Il 21enne centrocampista si è messo in grande evidenza nel corso di questa stagione dove ha dimostrato non solo grande qualità con gol e assist ma anche capacità di fare filtro davanti alla difesa. Il Milan lo tiene d’occhio ma deve tenere in considerazione che sul giocatore si sono spostati gli occhi di tutti i principali club europei su Fernandez. Il giocatore al Milan piace molto, ma anche la Juve è sulle sue tracce. In questo momento però i rossoneri potrebbero anche decidere di prendere una direzione diversa e direttore le proprie risorse su Renato Sanches, giocatore decisamente più pronto e in grado di essere d’impatto immediatamente.