Mercato Milan, Milinkovic-Savic obiettivo impossibile

10/06/2023 18:29

Milinkovic-Savic al Milan pare dover restare solo un sogno. Il gigante serbo del centrocampo biancoceleste difficilmente si trasferirà in rossonero, e il motivo sembra essere legato esclusivamente a una scelta del club menghino.

Nonostante il divorzio sempre più vicino con la Lazio, con un contratto in scadenza nel 2024, ma ancora nessuna prova di rinnovo, SMS non dovrebbe vestire il rossonero. Sulle tracce del serbo potrebbe muoversi l'Atletico di Madrid, così come provare a fare la propria mossa la Juventus, che potrebbe provare a inserire nella trattativa il cartellino di Arthur, ma non il Milan...

I rossoneri, infatti, come riportato da calciomercato.com, sembrano aver deciso di tirarsi indietro nella corsa a Milinkovic-Savic. Il motivo è da ricercare nella valutazione di 35 milioni di euro fatta da Lotito per veder partire anticipatamente il proprio talento. Cifra troppo elevata per i parametri del Diavolo, che pre intenzionato a non voler investire più di 30 milioni di euro per un singolo acquisto.