Milan, Maignan glissa su Donnarumma

Dopo le dichiarazioni delle scorse ore del grande ex, Gianluigi Donnarumma, oggi ha prendere la parola è il numo numero uno del Milan, Mike Maignan, che ai microfoni di Sportmediaset ha parlato del derby, del poker rifilato alla Lazio in Coppa Italia e svelato il suo punto di vista su Donnarumma:

Il derby è molto sentito a Milano e, ovviamente, per noi era importante anche per la classifica. Lazio? Ieri abbiamo giocato con la giusta mentalità, con intensità e abbiamo vinto. La Coppa Italia è una competizione importante per noi.

Poi, sull'ottima stagione e i segreti del suo grande stato di forma, Maignan rivela:

Infine, sul Donnarumma:

Non sono venuto qui per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro.