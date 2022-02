Milan, l'indizio di mercato arriva dallo sponsor

La campagna rinnovi in casa Milan è aperta da tempo: già chiusi con successo diversi contratti, buon ultimo quello di Theo Hernandez ed a breve potrebbe arrivare una sorpresa. A parte il caso-Kessie, anche Romagnoli veniva dato sul piede di partenza. La corte della Lazio, pronta ad offrirgli un quadriennale da 3,2 milioni a stagione e la certezza che nella prossima stagione arriverà un altro difensore (Botman?) stavano spingendo l'ex Roma a lasciare i rossoneri.

Potrebbe però non essere così.

Una possibile conferma in questo senso è arrivata nella giornata di oggi quando, in occasione della presentazione della nuova partnership siglata dal Milan con wefox è stata scelta proprio la maglia del numero 13 per far posare i dirigenti delle due società per la classica foto di rito. L’indizio di oggi è la conferma delle voci giunte nelle ultime ore che danno il suo agente Raiola e il Milan sempre più vicini.