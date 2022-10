Milan-Juve, buone notizie per Pioli e Allegri: le probabili formazioni

07/10/2022 14:28

Due squadre che stanno vivendo due momenti completamente diversi. Il Milan prova a leccarsi le ferite dopo la sconfitta con il Chelsea in Champions League ma viene da uno splendido inizio di stagione; la Juventus dall’altro canto invece è reduce da due vittorie consecutive ma per uscire dalla crisi serve ancora un altro scatto.

Milan-Juventus: le scelte di Pioli

Il Milan prova a fare con un’infermeria sempre piena, una buona notizia per Stefano Pioli arriva sul fronte Theo Hernandez che sarà disponibile per la gara di domani e sembra pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia sinistra. A destra ancora spazio a Dest, criticatissimo dopo la prova contro il Chelsea ma toccherà a lui sostituire Calabria. L’unico vero dubbio riguarda il trequartista con De Ketelaere che potrebbe finire in panchina per lasciare spazio a Diaz.

Juventus: le scelte di Allegri

Anche la Juventus prova a recuperare un po’ di infortunati con Danilo che dovrebbe andare ad occupare il ruolo di terzo a destra in difesa, e McKennie che sarà ancora titolare. In difesa Allegri ritrova Bonucci dopo il riposo in Champions, e speranze ci sono anche per la presenza di Milik, dopo l’affaticamento alla coscia destra.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri