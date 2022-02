Milan-Inter: derby di mercato per il bomber a parametro zero

01/02/2022 21:00

Sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato: sia per il valore, sia perché avrà il contratto scaduto e potrà essere ingaggiato a parametro zero. Si tratta di Andrea Belotti, attaccante del Torino, sul quale molte squadre italiane (ma non solo) sono attentissime.

Allo stato attuale ci sono almeno quattro le opzioni valide per Belotti, come riporta calciomercato.com. Il Milan, che deve fare i conti con età ed acciacchi di Ibrahimovic e Giroud, e potrebbe puntare forte sul Gallo.

Ma non è da escludere che anche l’Inter possa partecipare alla corsa, soprattutto se non dovesse andare in porto la trattativa per Scamacca. Infine, tra le squadre accostate a Belotti ci sono anche Lazio e Juventus. I capitolini lo affiancherebbero a Immobile con le stesse gerarchie che utilizza già Mancini in Nazionale, mentre i bianconeri con lui si assicurerebbero una riserva di lusso.