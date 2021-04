Milan, il vice Theo può arrivare dal Napoli

06/04/2021 20:59

Nelle ultime settimane Theo Hernandez non sta vivendo il suo miglior momento da quanto è al Milan, ma numeri alla mano, il terzino francese è secondo solo a Kessié per numero di minuti giocati in stagione. Ma se Theo è la certezza, sulla sinistra Stefano Pioli quest'anno ha avuto davvero poche alternative, con il prestito dallo United di Diogo Dalot che non ha convinto appieno. Il portoghese, con molta probabilità, tornerà dunque in Inghilterra al termine della stagione.

Obiettivo difficile

Maldini e Massara sono consapevoli di dover correre ai ripari, così da provare a fornire a Pioli un'alternativa valida al titolarissimo Theo Hernandez. Tre le possibili scelte. La prima, quella già inseguita in estate, porta a Matias Vina, laterale uruguaiano classe '97 del Palmeiras, ma i 18 milioni richiesti dal club brasiliano sono alte e spaventano i rossoneri: 18 milioni di euro, a cui si aggiunge la grande concorrenza, tra le altre, del Barcellona.

Alternative da non sottovalutare

Proprio dalla Spagna Azulgrana, arriva il secondo nome messo in lista dal Milan. Si tratta di Junior Firpo. Il prezzo è di poco inferiore: 15 milioni, e la concorrenza anche in questo caso non manca con il Napoli in pole position. Ecco, dunque, l'opportunità che arriva proprio dal Napoli, con Elseid Hysaj pronto a dire addio agli Azzurri per accordarsi con un altro club. Il difensore albanese vorrebbe restare in Italia. In lizza ci sono la Roma, la Lazio, ma anche il Milan potrebbe inserirsi con decisione per trovare un'esperta e rodata alternativa a Theo Hernandez.