Milan, Ibrahimovic esalta ma spaventa anche i tifosi

Vuole andare oltre ogni limite, vincere tutto, compreso lo scudetto con la maglia del Milan in cui crede molto, ma potrebbe chiudere la carriera altrove. Zlatan Ibrahimovic ai francesi di Telefoot. sorprende tutti e dice: "Sarà il Milan la mia ultima squadra? Non sono sicuro... Voglio giocare finché posso. Se decidono di mandarmi via quando sento che posso ancora andare avanti, continuo. Qui ho un grande ruolo, grandi responsabilità, grande leadership. È una situazione che mi piace e che mi dà tanto perché sono il più esperto. Ed è la prima volta che mi ritrovo in un contesto del genere. Bisogna credere allo scudetto. Lavorare, fare sacrifici e crederci: queste sono le parole chiave. Puoi essere chi vuoi, ma non vuol dire che così raggiungerai i tuoi obiettivi. Sono orgoglioso di essere stato ad alti livelli per 20-25 anni. Vengo da un Paese piccolo con 10 milioni di persone e ho dimostrato al mondo che anche un calciatore svedese sa giocare a calcio. Se c'è un altro giocatore come me? No, non c'è nessuno simile a me. C'è un solo Zlatan".